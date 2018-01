"Onze voeten zitten vol wormen": droomvakantie op Caraïben eindigt met gruwelijke infectie Hans Renier

28 januari 2018

11u32

Bron: The Calgary Herald 11 Reizen De vakantie van een Canadees koppeltje in een resort op de Dominicaanse Republiek, is uitgedraaid op een ware nachtmerrie. "Ik heb tientallen wormen in mijn voeten", zegt Eddie Zytner (25). Zijn vriendin Katie (21) zit met hetzelfde probleem. "Het is walgelijk."

De twee hadden volgens The Calgary Herald een week vakantie geboekt in het 'IFA Villas Bavaro All-Inclusive Resort and Spa' op Playa Bavaro in Punta Cana, op de Dominicaanse Republiek. Daar genoten ze van een prachtige vakantie. Met de blote voetjes op het strand, heerlijk genieten.

Het was pas toen ze op 18 januari weer thuiskwamen, dat de problemen begonnen. "Plots kregen we allebei een ondraaglijke jeuk aan onze voeten. We moesten voortdurend krabben." De rode, opgezwollen en jeukende vlekken bleven maar groeien en na enkele dagen ontstond een viezigheid van opgezwollen vlees, wriemelende blaren en pijnlijke rode bulten.

Al snel werd het voor Eddie en zijn vriendin onmogelijk om nog sokken of schoenen te dragen. Ze hadden zoveel pijn dat ze nauwelijks nog konden stappen. "Ik begon in paniek te raken," klinkt het. Het paar moest verschillende keren naar het ziekenhuis vooraleer men op 18 januari de juiste diagnose kon stellen. De infectie, ook wel 'creeding eruption' genoemd, wordt veroorzaakt door wormen. De huiduitslag en ontsteking zijn het het gevolg van de reactie van het lichaam op die parasieten. De medische term voor de ziekte is 'larva cutanea migrans'. De ziekte komt vooral voor in warme, tropische gebieden en kan ontstaan door met blote voeten in contact te komen met een warme, zandige bodem. Nu ze eindelijk de juiste diagnose hadden, stak er voor het jonge koppeltje echter een nieuw probleem de kop op.

Bleek dat de medicijnen die nodig waren voor de behandeling, in Canada niet zomaar verkocht mogen worden. Om die vast te krijgen, is een speciale toestemming nodig en die kreeg het koppel niet. "Ze zeiden dat onze infectie niet ernstig genoeg was", vervolgt Eddie. "Ik weet niet hoeveel erger het dan nog moet zijn om ze wel te krijgen." Gelukkig konden ze via een dokter die ook in de VS werkt wel de juiste medicijnen verkrijgen. Ondertussen gaat het dan ook al beter: de wormen in hun voeten zouden dood moeten zijn en de infectie neemt af. Wel verplaatst het koppel nog steeds met krukken. Maar op enkele weken tijd zouden hun voeten volledig moeten genezen.

Het verhaal zou geen alleenstaand geval zijn. Eddie en Katie beweren in contact te zijn met een ander Canadees koppel dat ze in het resort hebben ontmoet. Zij zouden met exact dezelfde infectie kampen.