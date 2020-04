“Personeel is te traag met verwijderen van... koffievlekken!” Koeweiti’s in vijfsterrenquarantaine hebben waslijst aan klachten Caspar Naber

09 april 2020

09u52 0 Reizen Het vlees is te vet, het eten heeft geen smaak en het personeel is te traag met het verwijderen van koffievlekken. Ziehier enkele van een reeks klachten van Koeweitse expats die in quarantaine zitten in vijfsterrenhotels in hun emiraat na terugkeer uit het buitenland. Dit om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

De eerste groep van in totaal zo’n 60.000 Koeweiti’s uit onder meer Duitsland, Egypte, Italië, Iran en Libanon keerde twee weken geleden terug naar het vaderland. Ze moesten verplicht in quarantaine in vijfsterrenhotels alvorens te kunnen terugkeren in de samenleving in de woestijnstaat. Die telt al ruim zevenhonderd besmettingsgevallen en één coronadode.

Ondanks hun uiterst luxueuze onderkomens klagen sommige van hen over hun quarantaineaccommodatie. “Beste minister van Financiën, het eten is niet te eten omdat het geen smaak heeft. We gooien het dan ook weg’’, verklaarde een Koeweitse met bedekt gezicht in een online geüploade video. “We zijn emotioneel moe en onze gezondheid gaat achteruit omdat het eten niet voedzaam is. Ze serveren ons salade zonder dressing en al het andere is ook droog’’, voegde de vrouw eraan toe terwijl ze naar de dienbladen in haar hotelkamer keek.

De klachten van de vrouw veroorzaakten online grote ophef en verontwaardiging. Veel mensen vinden dat de klaagster dankbaar moet zijn. “Ik verbleef een week in het ziekenhuis bij mijn zieke moeder en klaagde geen seconde terwijl ik louter brood met kaas at’’, reageerde een twitteraar. Een ander uploadde beelden van mensen in een ontwikkelingsland die in de rij staan om water te drinken. “Ik wou dat ze zagen hoe wij onze koelkast openen om het merk water te kiezen dat we willen. God, ontzeg ons je vrijgevigheid niet”, luidde het sarcastische onderschrift.

Roomservice

Een van de vijf sterren quarantaineonderkomens is het Al-Kout Beach Hotel, dat er prat op gaat dat het een ‘directe toegang heeft tot een prachtig privéstrand’. Desondanks klaagt een Koeweitse man in een video over zijn bagage die niet aankwam op zijn hotelkamer, die hij omschrijft als klein met ‘het bed vastgelijmd aan de kast’. In een andere video klaagt een vrouw dat het vlees dat wordt geserveerd ‘veel te vet’ is. Weer een andere Koeweitse vindt dat het te lang duurt voordat de roomservice ‘een ​​koffievlek op de bank verwijdert’.



De Koeweitse volksvertegenwoordiger Ahmad Nabil al-Fadhel riep de klagers op om geduld te hebben.”Het komt heel vaak voor dat de gootsteen is verstopt of dat er andere problemen zijn in de hotelkamers. Dit omdat er weinig voorbereidingstijd tijd was”, benadrukte hij vanuit zijn quarantaineonderkomen na terugkeer uit Spanje. “Kunnen jullie alsjeblieft geduld hebben? Er zijn artsen die drie dagen niet hebben geslapen.”

Celstraf en boetes

Buiten het in quarantaine plaatsen van terugkeerders in luxe hotels, heeft Koeweit strikte maatregelen genomen om de pandemie in te dammen. Al ruim honderd Koeweiti's zijn vervolgd wegens het overtreden van de avondklok van zonsondergang tot zonsopkomst of van de quarantaineregels. Overtreders riskeren een gevangenisstraf van maximaal zes maanden of een boete van 10.000 dinar (bijna 30.000 euro).

Iedereen die schuldig wordt bevonden aan het opzettelijk verspreiden van het virus, kan worden veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en een boete van 30.000 dinar (ongeveer 88.000 euro). De regering heeft ook laten weten dat ze online sarcasme of het belachelijk maken van de regels niet zal tolereren.

30 procent

Koeweit, dat 2,7 miljoen vaten olie per dag oppompt, heeft een staatsfonds van meer dan 600 miljard dollar (ruim 500 miljard euro). Het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking is 70.000 dollar per jaar (ruim 64.000 euro), een van de hoogste in wereld. Veel van de 1,5 miljoen rijke inwoners, die slechts 30 procent van de bevolking vertegenwoordigen, zijn gewend aan een luxueus leven, vaak in Europa, waar sommigen prachtige villa's bezitten of in de meest luxe hotels verblijven.



Voor Koeweiti's die in quarantaine moeten, maar niet tot de bevoorrechte groep expats behoren, zijn er speciale isolatiecentra ingericht, zo is te zien op beelden op sociale media. Het gaat om barakken voorzien van alle gemakken en televisie en wifi.

