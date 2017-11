"Op dit moment voel ik me heel slecht": Arne vergaat van de heimwee Arne Down Under: Vlog 16 Redactie

Constant rondtrekken eist zijn tol. Heimwee en vermoeidheid steken de kop op. Arne laat weten dat het slecht met hem gaat, gelukkig zijn er nog die merkwaardig geïmproviseerde optredentjes. Maar hoe lastig het soms ook wordt: al die ontmoetingen, prachtige plekken en muziek maken het toch meer dan de moeite waard.

Vier maanden lang trekt Arne Vanhaecke in Australië rond met zijn gitaar in de hoop er snel aan de bak te komen met zijn muziek. Iedere dinsdag en vrijdag om 19.00 uur lanceert hij de vlog ‘Arne Down Under’ op HLN.

Wil je Arne een tip geven, aanmoedigen of gewoon eens hallo zeggen? Je kan hem bereiken via WhatsApp op het nummer 0474/49.13.00 of via mail: arne@hln.be.