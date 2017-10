'Ooievaar' brengt giraf en bizon in Bellewaerde EB

15u07 0 RV moeder Simone toonde geen interesse in haar jong waardoor de dierenverzorgers de eerste melk hebben gegeven. Reizen In Bellewaerde werden gisteren een Rothgildgiraf en Europese bizon geboren. De bevallingen zijn goed verlopen en de jongen stellen het goed. Beide geboortes zijn een grote opsteker voor Bellewaerde, dat actief deelneemt aan de Europese kweekprogramma's.

Zondagnamiddag om 16.40u is giraf Simone bevallen van haar zesde kalf. De zwangerschap van een giraf duurt 14 à 16 maand. De geboorte was een gedeeltelijke verrassing voor de dierenverzorgers. Simone was immers amper verdikt. De verzorgers en dierenarts waren gedurende de bevalling aanwezig en alles verliep vlekkeloos.

Jammer genoeg toonde Simone geen interesse in haar jong waardoor de dierenverzorgers de eerste melk hebben gegeven. Ze konden vaststellen dat het een jongen is geworden en 51,2kg weegt. De babygiraf blijft de eerste maand in zijn binnenstal en kan dan, als het weer het toelaat (minimum 15°C) de Savanne ontdekken.

De komst van de babygiraf is belangrijk voor het Europese kweekprogramma waaraan Bellewaerde actief deelneemt. Wereldwijd leven er nog slechts 1.671 Rothschildgiraffen.

Kies een naam

De zoektocht naar een gepaste naam voor de giraf kan beginnen. Hiervoor zal Bellewaerde een beroep doen op het publiek. Voorstellen kunnen worden ingestuurd via de website bellewaerde.be. Uit alle inzendingen wordt de mooiste naam gekozen door de dierenverzorgers. De winnaar ontvangt een Bellewaerde Pass om de giraf volgend seizoen te komen bezoeken.

RV Zondag in de vroege ochtend is mama Estepa bevallen van een mannelijke Europese bizon (foto), na een dracht van ongeveer 9 maand.

Zondag in de vroege ochtend is mama Estepa bevallen van een mannelijke Europese bizon, na een dracht van ongeveer 9 maand. De bevalling gebeurde op natuurlijke wijze en is goed verlopen. Mama Estepa likte haar jong schoon en niet veel later dronk het zijn eerste melk.

De Europese bizon of wisent is het grootste zoogdier van Europa en een bedreigde diersoort. Als gevolg van de Eerste Wereldoorlog zijn deze bizons volledig verdwenen. Bellewaerde zet zich in voor het internationaal kweekprogramma om de populatie in stand te houden. In 2016 werden drie Europese bizons uit Bellewaerde gereïntroduceerd in de vrije natuur in Roemenië. Binnen enkele jaren zal ook dit jong deelnemen aan het herintroductieproject.