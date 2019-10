“Onrespectvolle" stormloop voor beklimming van heilige rode rots Uluru (nu het nog kan) ADN

06 oktober 2019

10u32

Bron: ANP, News.com.au 2 Reizen Duizenden toeristen in Australië maken gebruik van de laatste kans om de beroemde rode rots Uluru te beklimmen. Vanaf 26 oktober is de rots, vroeger ook bekend als Ayers Rock, dicht voor het publiek. Hij is dan weer het domein van de Aboriginals, de oorspronkelijke bewoners van Australië, voor wie Uluru heilig is.

Tot die tijd is het een drukte van jewelste rond de 348 meter hoge rots, met toeristen uit de hele wereld die hem willen beklimmen nu het nog kan.

Geen Disneyland

Dat Uluru dicht gaat, is al in 2017 besloten. Bij de stemming daartoe gaf beheerder Sammy Wilson een gepassioneerde speech waarin hij de heilige aard van de site voor de Anangu, een Aboriginal-gemeenschap die al minstens 30.000 jaar in het regio leeft, beklemtoonde. “Dit is een extreem belangrijke plek, geen speeltuin of pretpark zoals Disneyland. Als ik naar een land reis en er is daar een heilige plek, een plek waar je niet mag komen, dan ga ik daar niet binnen of klim ik er niet op. Ik respecteer het.”

De Uluru komen bekijken, mag uiteraard nog wel. “We verwelkomen toeristen met open armen. Maar we stoppen gewoon deze activiteit”, zei Wilson.

They have been gathering in darkness in unprecedented numbers, reaching more than 1000 people at least twice this week as they strive for entry to the exclusive club of those who have scaled Australia’s rocky, red heart. @australian https://t.co/Js4HIT3uf6 Amos Aikman(@ amosaikman) link

Boetes

Behalve dat de rots heilige grond is en het dus sowieso al als ‘onrespectvol’ werd gezien die grond te betreden, is de beklimming ook riskant. Uluru is behalve steil ook erg glad. Zeker 37 mensen zijn al vanaf de rots te pletter gevallen. Wie overigens na de officiële sluiting toch nog probeert naar boven te klimmen, kan een boete krijgen van omgerekend 390 euro. Dat bedrag zal in de toekomst nog worden verhoogd en mogelijk worden dan ook gevangenisstraffen uitgedeeld.

Kritiek

Op sociale media is er vooral veel kritiek op de duizenden klimmers die in lange rijen naar boven trekken:

Imagine being the “my bucket list is going way out of my way to do something traditional owners have specifically said they don’t want me to do” person. pic.twitter.com/ZKO2v9eJwg Tim Lyons(@ Picketer) link

The fact that there are still dipshits who want to climb Uluru, and to the point that it gets disgustingly crowded like this, makes me so damn frustrated. What is so hard about respecting that it is a sacred site for indigenous aussies and respectfully viewing it without climbing pic.twitter.com/Pv8w7tsm2P Joey ㅍㅅㅍ(@ hyukosaurus) link

Arrogant Westerners respecting the beliefs of one of the oldest cultures in the world. #Uluru pic.twitter.com/uJ6xApwEsD Mr Bear(@ MrBearAtheist) link

This is disgusting, I am staggered that so many people could be so incredibly disrespectful and entitled. https://t.co/LhR8qg1tPh Lynette Russell(@ lynetterussell) link

This is the way to experience #Uluru. From the ground, awash in its majesty. That’s what our Indigenous brothers and sisters are asking us to do. #Respect #culture pic.twitter.com/q7Hq6q44Lv Craig Brown(@ rustycraig39) link

Proud to be a member of the "I did not climb Uluru because it's disrespectful to the beliefs and wishes of its traditional owners and I'm not a complete arsehole" club. pic.twitter.com/UdH7jopHkm Seano(@ SeanBradbery) link