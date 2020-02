"Nog te vroeg om impact op vakantieboekingen in te schatten" ADN

26 februari 2020

16u55

Bron: Belga 4 Reizen Het is nog te vroeg om de impact in te schatten van het nieuwe coronavirus covid-19 op vakantieboekingen in bijvoorbeeld Spanje en Italië. Dat zegt Piet Demeyere van reisorganisatie TUI, nadat in beide landen de voorbije dagen meer besmettingen werden bevestigd. "Op dit moment valt er bijzonder weinig te melden, want er is ook weinig tastbaars", aldus de woordvoerder. "Er zal enorm veel afhangen van wat er de volgende dagen gebeurt".

"Tot voor kort dachten veel Europeanen waarschijnlijk dat het coronavirus vooral een Aziatisch probleem was", aldus Demeyere. Hij geeft toe dat het deze week dan ook schrikken was, toen verschillende mensen in het noorden van Italië en in Tenerife besmet bleken.



Vooral die laatste bestemming is deze periode van het jaar erg populair. "Maar we geven aan de reizigers steeds hetzelfde antwoord: we volgen strikt het reisadvies van Buitenlandse Zaken op", aldus de TUI-woordvoerder. Voor Spanje luidt het dat reizigers aanbevolen wordt om strikt de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen. Afreizen naar Tenerife kan dus nog steeds zonder problemen, klinkt het. Enkel voor het hotel dat in quarantaine is geplaatst nadat er verschillende toeristen besmet bleken met het nieuwe coronavirus, geldt een boekingsstop.

Italië is pas later op het seizoen 'booming business' bij TUI. "Ongeveer vanaf mei", aldus Demeyere. Wat de impact van het virus zal zijn, valt dus af te wachten.

Bij reisorganisatie Sunweb krijgt men op dit moment vooral vragen van bezorgde klanten. Het bedrijf heeft een FAQ op zijn website geplaatst, dat een antwoord moet bieden op de belangrijkste vragen. Sommige klanten vragen ook om hun reis naar Italië te kunnen annuleren of verplaatsen en daar gaat Sunweb in de mate van het mogelijke op in, klinkt het.

Vooral China is erg getroffen, met 80 procent minder vluchten. We zagen ook minder vraag naar vliegtuigtickets op Thailand en Vietnam, maar andere bestemmingen zoals Indonesië en Sri Lanka laten wel een groei zien tegenover vorig jaar Frank Bosteels van Connections

Bij boekingssite Connections was Italië dit jaar wel de sterkste groeier in Europa. "Het land is zowel aantrekkelijk voor citytrips in het voorjaar als voor een zomervakantie", zegt Frank Bosteels van Connections. Hij verwacht dat meer Belgen zich nu iets terughoudender zullen opstellen om een reis naar Italië te boeken.

In de sector luidt het dat er nog geen sprake is van paniek, omdat het gros van de vakanties al geboekt is. Januari en februari zijn de drukste maanden inzake zomerboekingen, aldus Bosteels, en toen speelde het corona-effect enkel op Azië.

"Vooral China is erg getroffen, met 80 procent minder vluchten. We zagen ook minder vraag naar vliegtuigtickets op Thailand en Vietnam, maar andere bestemmingen zoals Indonesië en Sri Lanka laten wel een groei zien tegenover vorig jaar", aldus de Connections-zegsman. Volgens hem verplaatsten de boekingen zich ook van het Oosten naar het Westen. "De Verenigde Staten en Canada, die in het verleden al belangrijke bestemmingen waren, laten nu een groei zien van respectievelijk 10 en 15 procent".

Mensen reageren emotioneel, niet altijd gebaseerd op feiten (...) Veel zal afhangen van hoe de toestand de volgende dagen en weken evolueert Piet Demeyere van TUI

Of en in welke mate het coronavirus de toeristische sector dit jaar zal treffen, hangt af van hoe de uitbraak van het virus evolueert, luidt het bij de verschillende spelers.

“Niet alleen vanuit economisch standpunt, maar ook en vooral vanwege het gezondheidsrisico hopen we dat men de epidemie snel kan indijken en de mensen gerustgesteld kunnen worden”, aldus Bosteels. Zijn collega van TUI wijst erop dat op dit moment vooral een opschrikkingseffect speelt. “Mensen reageren emotioneel, niet altijd gebaseerd op feiten (...) Veel zal afhangen van hoe de toestand de volgende dagen en weken evolueert.”

