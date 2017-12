"Niet in een hostel of op straat, maar in een echte club": Arne heeft een nieuw optreden beet met dé busker van Australië Arne Down Under: vlog 29 Redactie

19u00 0 rv Arne Down Under: vlog 29 Reizen Arne speelt voor het eerst niet in een hostel of op straat, maar in een echte club. Hij deelt het podium met Trav Collins, een rasechte buskende Aussie. Collins combineert verschillende muziekinstrumenten en doet het er nog makkelijk uitzien ook. In het publiek zit ook een bende uitgeweken Belgen. Ze vertellen Arne waarom ze ons land voor Australië hebben ingeruild.

Vier maanden lang trekt Arne Vanhaecke in Australië rond met zijn gitaar in de hoop er snel aan de bak te komen met zijn muziek. Iedere dinsdag en vrijdag om 19.00 uur lanceert hij de vlog ‘Arne Down Under’ op HLN.

Wil je Arne een tip geven, aanmoedigen of gewoon eens hallo zeggen? Je kan hem bereiken via WhatsApp op het nummer 0474/49.13.00 of via mail: arne@hln.be