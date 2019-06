“Mijn handen zijn gevoelloos”: koppel sterft aan mysterieuze ziekte tijdens droomvakantie op Fiji KVDS

Bron: Forth Worth Star-Telegram, AP, 1 News, Today News 4 Reizen Een Amerikaans koppel is tijdens een droomreis naar het paradijselijke eiland Fiji in de Stille Oceaan bezweken aan een mysterieuze ziekte. Michelle (35) en David (38) Paul uit Texas voelden zich kort na hun aankomst niet lekker en verwittigden hun ouders. Die dachten aanvankelijk dat alles onder controle was. Tot ze plots een vreselijk telefoontje kregen.

Michelle en David hadden elkaar vijf jaar geleden leren kennen op Hawaii en hielden allebei van zon, zee en snorkelen, zo vertelt de vader van Michelle – Marc Calanog – aan de lokale Texaanse krant Forth Worth Star-Telegram. Omdat ze eind vorige maand opvang konden krijgen voor hun twee kinderen bij familie, besloten ze om er van 19 tot 27 mei met zijn tweeën een weekje tussenuit te trekken en een bezoek te brengen aan de westkust van de Verenigde Staten en Fiji.

De reis begon zoals gepland en Michelle en David reisden na een avond in San Francisco en een dag in Los Angeles door naar Fiji voor de rest van hun vakantie. Daar ging het mis.





De vader van Michelle kreeg in de namiddag van 24 mei plots een verontrustend berichtje van zijn dochter. “We gaan allebei naar de dokter”, stond er te lezen. “We geven al 8 uur over. David heeft ook diarree. Mijn handen zijn gevoelloos. We laten iets weten als we kunnen.”





Na het bezoek aan het ziekenhuis stuurde Michelle haar moeder Juliet een berichtje en dat was geruststellender: “We zijn net terug van het ziekenhuis. Ze gaven ons vocht, elektrolyten en iets tegen de misselijkheid. We voelen ons nog altijd niet 100 procent. We gaan rusten in onze kamer”, klonk het. Juliet antwoordde dat ze voorzichtig moesten zijn en veel moesten drinken. “Flessenwater”, klonk het. “Jullie moeten rusten.” (lees hieronder verder)

De volgende morgen kreeg Marc echter een vreselijke telefoon. Zijn dochter was gestorven. Twee dagen later was ook David dood. Marc en Juliet hadden nog contact met hem na het overlijden van Michelle en raadden hem aan naar het ziekenhuis te gaan en te bekijken of hij niet naar Australië gebracht kon worden voor verzorging. Maar ook hij haalde het niet.

Ruim twee weken later is nog altijd niet duidelijk waaraan het sportieve koppel stierf. Volgens de ouders van Michelle is de aanvankelijke schok veranderd in boosheid, omdat er nog altijd geen antwoorden zijn. En omdat de lichamen van het koppel nog altijd niet thuis zijn.

Het ministerie van Volksgezondheid op Fiji verklaarde aan persagentschap AP dat het koppel stierf aan een niet geïdentificeerde ziekte, die erger werd in de loop van een paar dagen. De gezondheid van het medisch personeel dat hen behandelde zou opgevolgd worden, maar lijkt in orde te zijn. Het ministerie denk niet dat er gevaar is voor de volksgezondheid, maar zou nauw samenwerken met de politie, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC), die zich bezighouden met het opsporen, behandelen en voorkomen van ziekten in de VS. Dat zou moeten resulteren in het bepalen van de doodsoorzaak van het koppel. (lees hieronder verder)

Pas als de doodsoorzaak bekend is, kan er gedacht worden aan repatriëring. Als het niet om een besmettelijke ziekte gaat, kunnen de lichamen gewoon worden teruggevlogen volgens de vader van Michelle. Anders moeten ze eerst hermetisch verpakt of gecremeerd worden. De werkgevers van David (Lockheed Martin) en Michelle (Marriott International) zouden samenwerken om het koppel thuis te krijgen. In Nevada – waar de ouders van Michelle wonen – zal dan een begrafenis volgen.

“Ik wil gewoon weten wat er gebeurd is”, aldus nog de vader van Michelle. “Ik ben ook bezorgd over andere Amerikanen en toeristen die naar Fiji reizen. Ze moeten weten wat er aan de hand is. Ik zou me verantwoordelijk voelen als ik niet alles zou proberen om het te weten te komen.”

De dochter van het overleden koppel – uit een vorige relatie van David – zal bij haar moeder op Hawaii gaan wonen. Marc en Juliet zullen het 2-jarige zoontje van het koppel adopteren.

Het CDC liet intussen weten dat het onderzoek naar de doodsoorzaak midden of eind deze week klaar moet zijn.