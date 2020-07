“Maak uitzondering voor Balearen en Canarische Eilanden”: Madrid en Londen onderhandelen over quarantaineplicht SVM

27 juli 2020

12u26

Bron: Belga 4 Reizen Spanje onderhandelt met Groot-Brittannië om voor de Balearen en de Canarische eilanden de quarantaineplicht niet te laten gelden. Britse toeristen kunnen voorlopig nog naar die bestemmingen vliegen. Voor het Spaanse vasteland geldt die nieuwe maatregel alvast wel.

Volgens de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Arancha González Laya is op de beide eilandengroepen corona "onder controle" en is het besmettingsniveau "ver beneden" dat van Groot-Brittannië. Op de Canarische eilanden zijn er de voorbije veertien dagen 5,8 besmettingen geweest op 100.000 inwoners en op de Balearen 8,0, tegenover 14,7 in Groot-Brittannië.

Nog geen 24 uur nadat de regering in Londen de aankondiging deed, trad de quarantaineplicht al in werking. De maatregel is een antwoord op het toegenomen aantal besmettingen in enkele Spaanse regio's, in het bijzonder Catalonië en Aragon. De voorbije twee weken waren er over heel Spanje bijna 38 besmettingen op 100.000 bewoners, in Aragon bijna 238 en in Catalonië 111.

Paniek

Britse toeristen die naar Spanje geweest zijn en naar huis terugkeren, moeten daarom nu veertien dagen in quarantaine blijven. Reisonderneming TUI zette vluchten richting Spanje bijgevolg meteen stop. Volgens Spaanse media trokken heel wat Britten in paniek naar de luchthaven om naar huis te vliegen. “We willen snel een vlucht nemen, want we willen hier niet vast komen te zitten”, klinkt het.

De Spaanse autoriteiten verzekeren dat zij de 280 lokale clusters "onder controle" hebben. "Spanje is een veilig land", beklemtoonde het hoofd van de Spaanse diplomatie. Met in totaal meer dan 270.000 vastgestelde besmettingen en meer dan 28.400 sterfgevallen is Spanje één van de landen van Europa die het zwaarst door corona getroffen werden.

