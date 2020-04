“Laat vliegtuigmaatschappijen kiezen hoe ze reizigers vergoeden, dat hoeft niet met cash geld” SVM

29 april 2020

20u02

Bron: Belga 0 Reizen Passagiers proberen massaal om de kosten van hun geschrapte vlucht als gevolg van de coronacrisis terug te krijgen. België is een van de twaalf Europese lidstaten die nu oproept om de luchtvaartmaatschappijen te sparen. Ze willen de zwaar getroffen sector op die manier wat financiële ademruimte geven.

"De verplichting om de geannuleerde tickets cash te vergoeden, brengt de luchtvaartmaatschappijen in een lastig parket en confronteert hen met ernstige cashflowproblemen", luidt het in een brief. De twaalf lidstaten vragen de Europese Commissie om de maatschappijen tijdelijk te laten kiezen hoe ze de passagiers vergoeden, dus bijvoorbeeld ook met een voucher. Die reizigers moeten dan wel beschermd worden tegen het risico dat de maatschappij in kwestie alsnog failliet gaat.

Volgens de internationale luchtvaartorganisatie IATA moeten de maatschappijen in Europa alleen al minstens 9,2 miljard euro aan terugbetalingen garanderen. “De Europese Unie moet de marktstructuur van de Europese luchtvaartsector vrijwaren tot na de crisis. Al mogen natuurlijk ook de belangen van de passagiers niet uit het oog verloren worden”, klinkt het.



De twaalf landen die de brief hebben ondertekend, zijn België, Bulgarije, Cyprus, Griekenland, Frankrijk, Ierland, Letland, Malta, Nederland, Polen, Portugal en Tsjechië. Duitsland lanceerde eerder een gelijkaardig voorstel, maar Europees commissaris voor Transport Adina Valean toonde zich toen een koele minnaar. "Ik denk dat de passagiers hun recht om voor een terugbetaling te kiezen moeten kunnen behouden", zei ze.

