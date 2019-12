‘Kijk Uit’-presentatrice kan eerste Belgische worden die ‘seven summits’ beklimt: “Voor elke expeditie schrijf ik een afscheidsbrief” Bieke Cornillie KVDS

29 december 2019

10u27 0 Reizen Als alles goed gaat, komt ‘Kijk Uit’-presentatrice Sofie Lenaerts (44) vandaag (zondag) aan op Antarctica om er aan een heel bijzonder avontuur te beginnen. Op 10 januari wil ze op de top van de hoogste berg van de Zuidpool staan en dan zal ze de eerste Belgische vrouw zijn die op elk continent de hoogste berg heeft bedwongen. En dat is niet zonder gevaar.

Een nieuw jaar, een nieuw goed voornemen. Voor de meesten is dat wat kilo’s kwijtraken of een sportieve uitdaging. Voor Sofie Lenaerts, het gezicht van ‘Kijk Uit’ op één, mag het een pak spectaculairder. En mag dat zelfs met een kilootje méér zijn: een rugzak van 25 kilogram en een slee vol materiaal om specifieker te zijn.

Elitegroepje

Tien jaar nadat ze de hoogste berg van Europa beklom, wil ze op 10 januari op de top van Mount Vinson staan, met 4.892 meter de hoogste berg van Antarctica. Als dat lukt, zal ze de eerste Belgische vrouw zijn in het elitegroepje van alpinisten dat op de zeven continenten de hoogste berg beklom. Mount Vinson wordt niet alleen de laatste, maar ook de mooiste expeditie, hoopt Sofie. En de duurste. “Antarctica is hét land van de avonturiers, maar voor de reis moet ik wel zo’n 36.000 euro neertellen.”





Exact een week geleden - op zondag 22 december - vertrok ze richting Punta Arenas in het zuiden van Chili, van waar ze vandaag - als alles goed gaat - doorreist naar een basis op Antarctica. Gisteren postte ze nog ontspannen foto’s van een bezoekje aan Isla Magdalena en Isla Marta op Facebook, vandaag begint het échte werk. (lees hieronder verder)

Ook heeft ze al de hoogste berg van zes continenten beklommen en nam ze ‘tussendoor’ tal van andere zeven- en achtduizenders voor haar rekening, de Mount Vinson wordt met zijn 4.892 meter geen lachertje. Sofie vertrekt met een pak zenuwen. Niet per se voor de berg zelf, die is technisch niet zo moeilijk. En ook de kans op lawines en het gevaar voor gletsjerspleten is klein. Maar het is er de klok rond licht in deze tijd van het jaar en de temperaturen schommelen tussen -30 en -5. De oversteek om nog maar aan de voet te geraken, is daardoor risicovol. “Aanmeren met een boot is te gevaarlijk. We landen op de Unie-gletsjer en daarna stappen we over op zo’n klein propellervliegtuig om naar het basiskamp te vliegen. Enkele weken geleden verdween er nog een vliegtuig langs dezelfde passage die wij straks maken. En je moet weten dat ik vliegangst heb (lacht).”

Angst

“Maar angst is goed”, vindt Sofie. “Het houdt je scherp.” Geen enkele expeditie van de voorbije tien jaar was zonder risico. “In mijn job als politieagente heb ik vaak mensen zien sterven - ik heb daar een nuchtere kijk op. Ik heb er altijd vrede mee genomen dat, als er iets gebeurt, ik het leven heb geleid zoals ik het wou. Maar je moet ook rekening houden met de mensen die achterblijven. Daarom maak ik altijd een afscheidsbrief voor ik vertrek - ook al neem ik alleen berekende risico’s. Op de top ben je pas halfweg. Ik zal er nooit langer dan een halfuur blijven. Je moet nog veilig terug beneden zien te geraken.” (lees hieronder verder)

Geen ‘speciallekes’ dus als ze straks bovenkomt. Maar een traantje, dat wellicht wel. “Het is heel dubbel. Na tien jaar eindelijk de laatste. Maar tegelijk: het is écht de laatste van mijn lijstje. Er zijn nog genoeg bergen, maar ik ben er nog niet uit wat ik nog wil doen. Misschien nog drie 7.000′ers in Kazachstan en Kirgizië.”

Verslaving

“Het is een verslaving”, bekent ze. “Het begon in de Ardennen, dan eens een ‘via ferrata’ in Italië, daarna de Alpen. Geleidelijk aan wil je meer. Aftasten wat mogelijk is. Wat de grenzen van een menselijk lichaam zijn. Altijd moeilijker, hoger en meer afgelegen. In de bergen word je herleid tot de essentie. Slapen, eten, overleven.”

Toen ze de eerste van zeven deed, de Elbroes, zat ze bijlange nog niet met het idee van dat hele rijtje in haar hoofd. “Pas na de Everest - mijn vierde - dacht ik eraan. Elke berg is uniek. Vinson doordat hij zo afgelegen ligt en de atmosfeer er dunner is, waardoor je minder zuurstof krijgt. Puncak Jaya in Australië omdat ik er met echte aboriginals klom... Het is een eeuwige speeltuin. Het feit dat ik de eerste vrouw in België zal zijn die dit afrondt, maakt het heel speciaal. Toen ik destijds zwaantje bij de politie werd, moest ik me ook bewijzen in een mannenbastion. ‘Ik wil dat als vrouw ook kunnen’, heeft me altijd geïntrigeerd.”

Al 6 op 7

- Elbroes (5.642 meter), Europa. Beklommen in 2009

- Aconcagua (6.962 meter), Zuid-Amerika. Beklommen in 2010

- Denali (6.190 meter), Noord-Amerika. Beklommen in 2012

- Mount Everest (8.848 meter), Azië. Beklommen in 2016

- Puncak Jaya (4.884 meter), Oceanië. Beklommen in 2017

- Kilimanjaro (5.895 meter), Afrika. Beklommen in 2018

- Mount Vinson (4.892 meter), Antarctica. Poging op 10 januari 2020