“Kans bestaat dat Boeing productie 737 MAX tijdelijk stillegt” AW ADN

24 juli 2019

18u43

Bron: Belga Het is mogelijk dat Boeing de productie van zijn 737 MAX tijdelijk stopzet als het toestel langer dan verwacht aan de grond zou moeten blijven. Dat verklaarde Boeing-topman Dennis Muilenburg in een conference call bij de voorstelling van de kwartaalresultaten. Die lieten al een recordverlies van bijna 3 miljard dollar zien en de vrees bestaat dat de kosten nog zullen oplopen.

“Als onze inschatting van de heropstart van de 737 MAX zou wijzigen, dan zouden we de bijkomende productie kunnen verminderen of andere opties nemen zoals het tijdelijk stilleggen van de productie”, zei de CEO.

Boeing verklaarde eerder nog te verwachten dat het toestel tegen het begin van het vierde kwartaal weer in de lucht mag, na groen licht van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. Maar vandaag hield de vliegtuigbouwer zich meer op de vlakte. Het is aan de luchtvaartautoriteiten om een datum vast te leggen, klonk het. “We staan in voortdurend contact. Het is een dynamisch proces”, aldus Muilenburg. Volgens hem wordt er ook wekelijks contact gehouden met de luchtvaartmaatschappijen waarvan toestellen nu aan de grond staan.

Twee crashes in vijf maanden

De 737 MAX wordt sinds maart wereldwijd aan de grond gehouden na twee vliegtuigcrashes op amper vijf maanden tijd, eerst in Indonesië en later in Ethiopië. Daarbij kwamen 346 mensen om het leven. De crashes lijken te zijn veroorzaakt door een haperend veiligheidssysteem, waarbij de neus van het toestel naar beneden werd gedrukt wegens een slecht werkende sensor.

Boeing leed in het tweede kwartaal overigens een verlies van 2,94 miljard dollar (2,6 miljard euro). Dat is het grootste kwartaalverlies ooit voor het bedrijf. In dezelfde periode vorig jaar maakte Boeing nog 2,2 miljard dollar winst.