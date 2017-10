"Kan je nu geloven dat ik hiervoor zenuwachtig ben?" Een droom komt uit voor Arne in Australië Arne Down Under: Vlog 10 Redactie

19u00 0 Arne Vanhaecke Arne ontmoet Skippy.

Arne komt terecht in het bruisende Brisbane. Daar dompelt hij zich helemaal onder in het stadsleven. Hij geeft een rooftop concert, krijgt een rondleiding van enkele landgenoten,… En een droom komt uit voor Arne: hij gaat een koala knuffelen, maar die is minder enthousiast dan Arne...

Vier maanden lang trekt Arne Vanhaecke in Australië rond met zijn gitaar in de hoop er snel aan de bak te komen met zijn muziek. Iedere dinsdag en vrijdag om 19.00 uur lanceert hij de vlog ‘Arne Down Under’ op HLN.

Wil je Arne een tip geven, aanmoedigen of gewoon eens hallo zeggen? Je kan hem bereiken via WhatsApp op het nummer 0474/49.13.00 of via mail: arne@hln.be.