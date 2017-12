"Ik wil mensen blij maken": 81-jarige stewardess gaat zelfs na 60 jaar dienst gewoon door sam

Toen Bette Nash in 1957 als stewardess ging werken, had ze nooit verwacht dat ze dat zestig jaar later nog zou doen. Ze viert nu haar zesde decennium in de lucht en weet niet van ophouden. "Ik floreer door de mensen", zegt ze. "Je zegt iets tegen hen, ze zeggen iets terug en je weet dat ze blij zijn. Maar uiteraard vind ik het ook leuk om betaald te worden."

