“Hopelijk tijdig terug om aan eerste job te beginnen”





Sven Ponsaerts

23 september 2019

15u08 0 Reizen Stijn De Winter en vriendin Katrijn Lammens uit het Oost-Vlaamse Oosterzele verkeren in onzekerheid of ze wel zoals gepland vanuit Egypte zullen kunnen terugkeren.

“Wij zijn aan het einde van onze 13-daagse vakantie in Hurghada en weten niet of we woensdag nog naar België kunnen vliegen of niet. Dat we beiden meteen na thuiskomst aan ons eerste job bij een thuisverpleegdienst beginnen, maakt het extra spannend. Je wil toch niet dat een nieuwe werkgever al vanaf dag één niet op je kan rekenen”, aldus de pas afgestudeerde verpleegkundigen, die zichzelf om dat te vieren op de reis hadden getrakteerd. Stress dus, in het Aqua Vista Resort. Na contact met Thomas Cook was het koppel enigszins gerustgesteld. “Onze vlucht zou gewoon doorgaan. Maar is dat ook woensdag nog zo? En zullen we met een shuttledienst worden opgehaald, of zelf een taxi moeten voorzien? We krijgen maar erg weinig info. Hopelijk weet het reisbureau waar we boekten morgen meer. Een echt deugddoende einde van onze vakantie is dit jammer genoeg niet.”