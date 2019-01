“Het spijt me dat ik niet nog meer plaats kon innemen”: jonge moeder slaat terug nadat ze “vrouw van 2 ton” genoemd wordt op vliegtuig KVDS

28 januari 2019

12u09

Bron: Facebook 0 Reizen Een jonge moeder heeft op Facebook een man van repliek gediend die haar tijdens een vliegreis een “vrouw van 2 ton” had genoemd. De passagier – die in de stoel naast die van Katie Kiacz zat – liet al meteen zijn misprijzen blijken toen ze de cabine van het vliegtuig binnenkwam.

De aanvaring vond vorige week dinsdag plaats op een vlucht van Orlando naar Detroit, zo schrijft Kiacz in een open brief aan de man. “Je verwees naar me als een ‘vrouw van 2 ton’. Zodra je me zag, zei je tegen je vriend dat het “niet goed” zou komen. Toen ik je met je uitspraak confronteerde en zei dat ik geen 2 ton woog maar net bevallen was, zuchtte je en ging je naar toilet. Vervolgens vroeg je discreet aan de stewardess of je geen andere stoel kon krijgen op het vliegtuig. Ik ben blij dat er geen waren. En ik durf te wedden dat je haar niet hebt gezegd waaróm je elders wilde zitten.”

“Harteloos”

Volgens Kiacz waren de woorden van de man “harteloos”. “Je hebt je niet verontschuldigd. Je hebt me gewoon straal genegeerd de hele vlucht lang. Dat is prima. Ik heb je goedkeuring niet nodig. Waarom ik dit post? Om je te confronteren. Omdat ik niet besta om jou te plezieren. Omdat ik zo veel plaats inneem als ik wil. Omdat je – zelfs toen ik je erover aansprak – niet vond dat je iets misdaan had of je moest verontschuldigen.”





Ze gaat zelfs nog verder. “Ik ben blij dat je de hele vlucht van 2 uur naast mij moest zitten. Het enige wat me spijt is dat ik niet nog meer plaats kon innemen”, klinkt het ferm.





Ze schrijft ook dat ze het als vrouw beu is om zo behandeld te worden. “Zou hij dat ook gezegd hebben als ik een man was geweest? Of als mijn man en mijn dochter erbij waren geweest? Geen idee. Maar vrouwen krijgen hier meer mee te maken dan mannen, dat is zeker. En ik. Ben. Het. Zat.” (lees hieronder verder)

Kiacz besloot haar bericht met de hoop dat haar boodschap gelezen zou worden door een vrouw die de man kende. “Hopelijk kan zij hem dan vertellen waarom zijn gedrag ongepast was”, zegt ze nog. “Niet dat ik denk dat het een verschil zal maken.”

Steun

De post van de vrouw werd meer dan 100.000 keer gedeeld en ze kreeg steun van andere vrouwen die ook bang waren om te vliegen uit vrees commentaar te krijgen op hun gewicht. “De liefde en steun die ik kreeg na mijn bericht waren surreëel”, schreef ze een dag later op Facebook. “Op het moment zelf trilde ik van woede en werd ik overmand door verdriet. Heel even schaamde ik me en voelde ik me onzeker. Ik moest me eraan herinneren wie ik echt was en wat ik al allemaal verwezenlijkt heb in mijn leven.”

Het is niet duidelijk wie de man in kwestie was. Kiacz voegde wel een foto van hem bij haar bericht. Ook Delta heeft nog niet publiekelijk gereageerd op het bericht.