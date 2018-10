"Heel onze vakantie om zeep": besmettelijke ziekte treft tientallen hotelgasten in Mallorca HR

04 oktober 2018

12u57

Bron: The Scottisch Sun, The Mirror, Facebook 1 Reizen Maar liefst 48 gasten van een hotel in Mallorca raakten de voorbije weken besmet met de besmettelijke hand-voet-mondziekte . "Het verpestte heel onze vakantie", zeggen slachtoffers. "Het hotel en de touroperator deden er alles aan om de besmettelijke uitbraak stil te houden."

Het was voor Kimberley McCabe (28) uit Solihull in Engeland de eerste keer dat ze op vakantie ging met haar tweeling, allebei kleuters. Op 19 september kwamen ze aan in het Club Mac Hotel in Mallorca. Drie dagen later, op 21 september, doken bij de tweeling de eerste symptomen op: pijnlijke, rode blaasjes. "Van kop tot teen waren ze bedekt", zegt Kimberley. "Heel onze vakantie was om zeep."

Intussen heeft het hotel bevestigd dat sinds 11 september 48 mensen bij hen besmet werden door de hand-voet-mondziekte - in de volksmond soms ook verkeerdelijk mond- en klauwzeer genoemd. "Niemand heeft ons gewaarschuwd toen we incheckten", zegt Kimberley. "Toen ik er de vertegenwoordiger van de touroperator op aansprak, zei die dat ze de gasten geen schrik wilden aanjagen." De hoteldokter probeerde de zweertjes volgens de vrouw eerst nog af te doen als 'uitslag van de chloor in het zwembad'.

Nochtans waren er al eerder slachtoffers gevallen. De Schotse Danielle MacIntyre, uit Glasgow, checkte op 7 september met haar kindjes Nevah (3) en Milla (5 maanden) in hetzelfde hotel in. "Ook onze eerste vakantie met het gezin", vertelt Danielle. "Omdat de meisjes nog zo jong zijn, was ik al wat bang over hoe ze zouden omgaan met de vlucht en de hitte. Maar alles ging goed. Tot de vijfde dag."

Haar dochter Nevah werd plots ziek. "De hoteldokter zei dat ze uitgedroogd was, hoewel ze echt goed had gedronken." Toen ze naar huis vlogen, verergerde haar toestand. "Rode vlekken op handen en voeten, en ze kreeg koorts." Thuis werd het nog erger en kreeg ook baby Milla uitslag over heel haar lichaam. Een doktersbezoek bracht aan het licht dat het om de hand-voet-mondziekte ging.

Waarschuwingsbrief

Danielle is woedend, want na haar vakantie ontdekte ze dat al in mei voor de ziekte werd gewaarschuwd. "Aan de balie van Thomas Cook in het hotel bleek een waarschuwingsbrief te hangen over de uitbraak van mond- en klauwzeer. Maar ik was klant bij Jet2, dus aan de balie van Thomas Cook ben ik niet geweest. Als ik dit geweten had, zou ik gevraagd hebben om elders te logeren." Kimberley McCabe denkt hetzelfde. "Ze hadden de plicht om ons op de hoogte te brengen. Maar geld verdienen vinden ze blijkbaar belangrijker dan het welzijn van hun gasten. Ik walg van de manier waarop ze dit hebben afgehandeld."

Jet2 en het hotel ontkennen dat al in mei sprake was van een uitbraak van de ziekte in het hotel. "Die waarschuwingsbrief is preventief opgesteld", klinkt het. "En onderaan de brief staat de datum waarop de tekst is voorbereid. Dat leidde tot de verkeerde veronderstelling dat de ziekte al in mei zou zijn uitgebroken."

"We zijn wel op de hoogte van een klein aantal gevallen van hand-voet-mondziekte", zegt Vicente Gim Nez, directeur van het hotel. "We doen er alles aan om de verspreiding te voorkomen. Op verschillende plaatsen in het hotel hangen posters met informatie omhoog. De gezondheid en veiligheid van onze klanten zijn heel belangrijk."

12.000 gasten

Het hotel wijst er tenslotte op dat in september 12.000 gasten verbleven in Club Mac, en dat voor zover zij weten slechts 0,4 procent daarvan besmet raakte met de hand-voet-mondziekte, en dat ook op een aantal andere plaatsen in en buiten Mallorca besmettingen zijn vastgesteld.