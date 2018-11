“Ga eens zwemmen of speel een spelletje Jenga”. Vakantieresort op Bali verbiedt smartphones aan zwembad LH

23 november 2018

11u18

Bron: The Guardian 0 Reizen ‘Als het niet op Facebook staat, is het niet gebeurd’, luidt het moderne gezegde in social media-tijden. Het Ayana Resort and Spa wil die gedachte de wereld uit helpen door zijn gasten te verbieden smartphones en andere mobiele apparaten (dus ook e-readers, iPads, digitale camera’s en tablet-pc’s) te gebruiken aan het zwembad.

Veel hotels en resorts zijn erg afhankelijk van sociale media om nieuwe bezoekers te lokken. Het Ayana Resort and Spa in Bali kiest voor het tegenovergestelde pad en wil met zijn ‘In the Moment’-programma bezoekers aanmoedigen om zo weinig mogelijk smartphones en andere elektronische apparaten te gebruiken.

Van 9 tot 17 uur zal het niet mogelijk zijn om smartphones mee te nemen naar het zwembad. Mensen die hun smartphones niet in hun kamer willen achterlaten, kunnen ze tijdens het zwemmen in een kluisje achterlaten.

“Het digitale detox-reglement is een poging om mensen van hun nieuwsverslaving af te helpen, of mensen ervan te weerhouden dwangmatig foto’s te nemen, sociale media te updaten en zelfs e-mails te beantwoorden. In plaats daarvan worden onze gasten aangemoedigd om te zwemmen, boeken te lezen of een spelletje Jenga te spelen, of gewoon echt te ontspannen en het moment zelf te beleven”, aldus een woordvoerder van het hotel.

Het beleid van het resort Ayana zal waarschijnlijk niet bij iedereen populair zijn. Uit een recente enquête van Travelzoo blijkt dat 30 procent van de Amerikaanse respondenten vakantiebestemmingen boekt op basis van het potentieel om hun social media te updaten.