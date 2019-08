“Feestschepen hebben hier geen plaats”: cruises richting noordpoolgebied winnen aan populariteit AW

13 augustus 2019

13u19 1 Reizen Arved Fuchs, een Duitse ontdekkingsreiziger en klimaatactivist, hekelt de groeiende populariteit van cruise-expedities naar de Noordpool. Volgens hem zijn de schepen - en vooral de toeristen aan boord - enorm schadelijk voor het klimaat én de lokale bevolking.

Ze zijn gemiddeld 300 meter lang, rijzen zo’n 60 meter boven het water uit, met aan boord tonnen vlees, vis en groenten, zo’n 15.000 liter bier, wijn en prosecco, en tenslotte nog eens 30 kilogram kaviaar: cruiseschepen. Ze zijn populair en varen tegenwoordig overal naartoe, zelfs naar de Noordpool.



Volgens milieuactivisten, waaronder Arved Fuchs, hebben de luxueuze schepen geen plaats in gebieden zoals de Noordpool. Volgens hem zijn ze enorm schadelijk voor het klimaat én de lokale bevolking.



Arved Fuchs heeft recht van spreken: samen met een compagnon trok hij als eerste naar zowel de Zuid- als Noordpool zonder de hulp van gemotoriseerde voertuigen. De enige hulpmiddelen die hij op zijn tocht gebruikte waren ski’s. Toeristen pakken het tot zijn grote spijt iets anders, zeg gerust luxueuzer, aan.

Feestschepen

“Het aantal schepen stijgt. En hoe groter het schip, hoe groter het probleem wordt”, vertelt hij aan het Duitse dagblad Neue Osnabrücker Zeitung . “Feestschepen hebben geen plaats hier in het noordpoolgebied.”



De gevierde milieuactivist bewijst zijn stelling meteen: “Enkele kleine dorpjes waar de Inuit wonen, worden overspoeld met toeristen, passagiers van de cruiseschepen”. Dat is problematisch volgens Fuchs. “Het enige wat die toeristen doen is gapen, ze hebben zeer weinig te bieden. Kortom, de bezoekers zijn de enigen die profiteren, niet de inwoners.”

Verdubbeld aantal passagiers

Uit onderzoek van het nieuwsmagazine Der Spiegel blijkt dat het aantal cruises naar het noordpoolgebied aanzienlijk gestegen is. Terwijl het aantal passagiers dat jaarlijks per schip richting de Noordpool trok in 2009 nog 11 miljoen bedroeg, waren dat in 2018 meer dan het dubbele (28,5 miljoen passagiers). Die passagiers zijn voornamelijk van Britse en Duitse komaf, en hun favoriete bestemming? Groenland, gelegen in het noordpoolgebied, en het noorden van Canada.

Reisagentschappen grijpen natuurlijk hun (commerciële) kans en buiten de groeiende populariteit graag uit. Zo zouden er de komende jaren reeds 124 nieuwe cruiseschepen gebouwd worden met een capaciteit van 5.000 passagiers.

Vervuilende cruiseschepen

Zijn cruiseschepen werkelijk zo slecht voor het klimaat? De cijfers liegen er alvast niet om. Uit een onderzoek (2017) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat een passagier van zo’n cruiseschip, of drijvend hotel, dagelijks zo'n 225 kilogram CO2 per dag uitstoot. Volgens de Britse krant The Guardian komt er bij het starten van zo'n schip een CO2-uitstoot vrij die het equivalent is van 84.000 startende auto’s. En tijdens het varen stoot het schip evenveel stikstof uit als 400.000 rijdende auto’s.