“Faillissement Thomas Cook harde klap voor toeristische sector in Spanje” SVM

23 september 2019

17u06

Bron: Belga 0 Reisnieuws De Spaanse toeristische sector zal zwaar lijden onder het faillissement van de Britse tak van de reisgroep Thomas Cook. Dat zegt de Spaanse minister van Toerisme Maria Reyes Maroto.

Maroto staat in contact met de Spaanse hoteluitbaters om samen een strategie uit te werken om het hoofd te bieden aan de effecten van het bankroet van de Britse touroperator. Vooral de eilanden Mallorca, Menorca, Ibiza en Formentera worden hard geraakt.

Door het faillissement van Thomas Cook zijn volgens luchthavenuitbater Aena in Spanje 46 vluchten geschrapt. Zowat 25.000 tot 30.000 vooral Britse toeristen zijn gestrand.

“Nog 60 miljoen euro in het krijt”

Ook in Tunesië, waar zowat 4.500 Britse Thomas Cook-klanten verblijven, leidt het faillissement van de reisgroep tot problemen. Het Britse bedrijf is aan Tunesische hotels nog ongeveer 60 miljoen euro verschuldigd voor verblijven in juli en augustus, liet toerismeminister Rene Trabelsi aan Reuters weten. “Morgen heb ik een vergadering op de Britse ambassade om te kijken hoe deze schuld afgelost kan worden."

Grote Europese touroperators organiseren pas sinds vorig jaar weer reizen naar Tunesië. In 2015 vonden er nog bloedige aanslagen plaats in het Bardomuseum in Tunis (22 doden) en op het strand in Sousse (38 doden). Toch is de toeristische sector nog steeds erg belangrijk voor het land: hij vertegenwoordigt 8 procent van de Tunesische economie en is goed voor 400.000 jobs. Volgens Trabelsi zouden dit jaar naar verwachting nog zowat 50.000 buitenlandse toeristen via Thomas Cook naar Tunesië afgezakt zijn.