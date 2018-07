"Europese cruisemarkt goed voor 48 miljard euro" jv

De Europese cruisesector heeft vorig jaar een recordbedrag van 48 miljard euro bijgedragen aan de Europese economie. Dat is volgens sectororganisatie Cruise Lines International Association (CLIA) een stijging met 17 procent ten opzichte van de vorige meting in 2015.

Onder meer de directe uitgaven aan cruises zaten in de lift. In 2017 gingen bijna 7 miljoen Europeanen op cruisevakantie, bijna 8 procent meer dan in 2015.



Er kwamen in de periode tussen 2015 en 2017 zo'n 43.000 nieuwe banen bij in de Europese cruise-industrie. Momenteel tellen de cruisebranche en gerelateerde sectoren ruim 400.000 banen.

Voorts gaven cruiserederijen vorig jaar circa 5,6 miljard euro uit bij Europese scheepswerven. Dat is ruim 22 procent meer ten opzichte van 2015. Tot 2021 plaatsen rederijen volgens CLIA 66 orders voor de bouw van nieuwe cruiseschepen, die een waarde vertegenwoordigen van bijna 30 miljard euro.