"Ergste passagier ooit" slaat steward in kruis: "Het maakt niet uit, jij bent toch gay"

30 juli 2018

17u34

Bron: The Mirror 0 Reizen Wijn op weg naar de luchthaven, een paar vodka's in de lounge en een gin-tonic op het vliegtuig: dat was het recept voor het beschamende gedrag van een Britse moeder op een vlucht naar Kos. De "ergste passagier ooit" werd veroordeeld tot 21 weken celstraf.

Het incident dateert van 27 juni vorig jaar, toen Helen Butcher (51) en haar dochter Victoria vanop Manchester Airport met een vlucht van TUI op vakantie vertokken naar het Griekse eiland Kos. De vrouw uit Ulverston (Cumbria) maakte het erg bont, iets wat al begon tijdens het boarden. Ze ging als een van de laatste passagiers aan boord, waardoor ze het lastig had om een plaatsje te vinden voor haar handbagage. Dat was al genoeg voor de vrouw om onbeleefd te zijn tegen de andere passagiers, aldus procureur Amanda Johnson op de zitting in de Manchester Crown Court. En het was pas het begin.

Toen twee stewards rondkwamen met drank, sloeg Butcher een van hen hard in het kruis. "Hij omschreef een intense pijn en voelde zich misselijk. Hij was geschokt", klonk het op de rechtbank waar Butcher zich nu moest verantwoorden. De steward, Michael Crawford, zei de vrouw dat haar gedrag ontoelaatbaar was, waarop zij antwoordde dat hij haar het zicht op haar dochter ontnam. Bovendien zei ze "dat het niet uitmaakte omdat hij toch gay was". Haar gevloek was zo luid dat kinderen hun oren bedekten, passagiers begonnen te huilen en mensen het personeel smeekten om de vrouw tot bedaren te brengen.

Alcohol

In de auto naar de luchthaven had Butcher een halve liter wijn gedronken, in de lounge twee vodka's en op het vliegtuig een gin-tonic. Het boordpersoneel kreeg het verbod om de vrouw nog meer alcohol te schenken, maar verbeteren deed Butchers gedrag niet. "Fuck off", beet ze medewerker Shay Kelly herhaaldelijk toe. Toen hij haar een briefje met een waarschuwing van de piloot overhandigde, nam ze zijn gezicht vast en vloekte ze herhaaldelijk naar hem, waarna hij haar paspoort in beslag nam.

Hij omschrijft de vrouw als respectloos tegenover de andere passagiers. "Het was een drukke vlucht en de passagiers klaagden dat ze bang waren en vroegen de medewerkers om iets aan haar te doen." Tijdens de hele vlucht was de vrouw ook nog aan het ruziën met andere passagiers én haar dochter, inclusief heel wat gevloek. "In mijn 20 jaar ervaring aan boord van vliegtuigen, was dit de ergste passagier waar ik ooit mee te maken kreeg", zegt Kelly.

Politie

Net voor de landing stond Butcher nog recht, waarna haar opgedragen moest worden weer te gaan zitten. "Het was een stresserend incident voor iedereen op het vliegtuig", klonk het op de rechtbank. "De start van de vakantie van die mensen viel in het water als gevolg van het gedrag van de beschuldigde."

Toen de helse vlucht ten einde was, kwamen Griekse agenten aan boord om de vrouw in te rekenen. Ze troffen haar aan terwijl ze opnieuw ruzie stond te maken met haar dochter. In haar handbagage werd nog een literfles sterkedrank gevonden, maar Butchers advocate Raquel Simpson stelde dat die fles nog vol was.

Excuses

"Juffrouw Butcher erkent dat haar gedrag weerzinwekkend was, en ze excuseert zich via mij aan de crew en de betrokken passagiers. Ze begrijpt dat haar gedrag zo erg was dat het de grens van de voorwaardelijke straffen overschrijdt." De advocate riep als verzachtende omstandigheid in dat de vader van Butcher was overleden aan pancreaskanker en dat ze haar toevlucht zocht in alcohol om met die beproeving om te gaan."

