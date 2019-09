“Drink geen koffie of thee en was nooit je handen”: nieuwe studie waarschuwt voor water aan boord van vliegtuigen KVDS

20 september 2019

12u27 10 Reizen De volgende keer dat je op het vliegtuig koffie of thee wil bestellen of je handen wil wassen in het toilet, denk je misschien beter twee keer na. Volgens een nieuwe studie zou het water aan boord van sommige vluchten helemaal niet zo proper en veilig zijn als we denken.

Het onderzoek in kwestie werd uitgevoerd aan de City University of New York en er waren 23 Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen bij betrokken. Twee daarvan – Delta Air Lines en United – doen ook de luchthaven van Zaventem aan.

Bacteriën

Elke luchtvaartmaatschappij kreeg een score van 0 tot 5 voor waterkwaliteit en daarbij werd onder meer rekening gehouden met de grootte van de vloot en de aanwezigheid van E.coli en coliforme bacteriën in waterstalen, die verzameld werden tussen 2012 en 2019. Een score van 3 of meer duidde op “relatief veilig en proper water”. De resultaten waren schokkend. Bij de grote luchtvaartmaatschappijen scoorden er maar drie boven de 3 punten.





Alle maatschappijen in de studie hadden in het verleden nochtans al overtredingen begaan tegen de regels voor drinkwater op vliegtuigen van de Environmental Protection Agency, een onafhankelijk federaal agentschap in de VS dat de volksgezondheid en het milieu beschermt. Maar daar bleken ze duidelijk niet veel van opgestoken te hebben. (lees hieronder verder)

Delta Air Lines scoorde amper 1,6 en United Airlines deed het nog slechter met en score van 1,2. Daarmee waren ze bij de slechtste maatschappijen van de test. De top 3 bij de grote maatschappijen bestond uit Alaska Airlines (3,3), Allegiant Air (3,3) en Hawaiian Airlines (3,1). Bij de regionale was er maar één die een aanvaardbare score neerzette: Piedmont Airlines (4,33).

Sancties

Hoewel Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen wettelijk verplicht zijn om drinkbaar water aan te bieden, gebeurt dat dus niet overal. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat de Environmental Protection Agency amper sancties oplegt. (lees hieronder verder)

Er zijn volgens de studie verscheidene oorzaken voor de waterverontreiniging. Onder meer dat een vliegtuig naar verschillende bestemmingen vliegt en afhankelijk is van het drinkwater dat daar aangeboden wordt en het materiaal dat gebruikt wordt om het water over te tanken.

De onderzoekers van de non-profit DietDetective.com en het Hunter College NYC Food Policy Center, die de studie leidden, raden dan ook aan om aan boord van een vliegtuig voor alle veiligheid nooit water te drinken dat niet uit een afgesloten flesje of blikje komt, nooit koffie of thee te consumeren en nooit je handen te wassen op het toilet. Je brengt beter zelf een reinigingsmiddel voor je handen mee.