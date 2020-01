Delta Airlines moet 'giftige' crewkleding van 64.000 personeelsleden snel vervangen Priscilla van Agteren

31 januari 2020

15u16

Bron: AD.nl 0 Reizen Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Airlines gaat zo snel mogelijk tienduizenden personeelsuniformen vervangen. De kleding zou giftig zijn en gezondheidsproblemen zoals benauwdheid, huiduitslag en bloedneuzen veroorzaken, stellen meer dan vijfhonderd werknemers. Zij dienden daarom een aanklacht in tegen de fabrikant.

De paarse uniformen werden geïntroduceerd in mei 2018 en worden gedragen door zo'n 64.000 personeelsleden, meldt NBC News. Mode-ontwerper Zac Posen ontwierp de nieuwe outfits voor stewards en stewardessen, baliepersoneel en klantenservicemedewerkers op de luchthavens. De ontwerpen vielen in de smaak, maar het enthousiasme verstomde toen steeds meer medewerkers hinder ondervonden van hun nieuwe outfit.

Blaren

525 personeelsleden daagden de kledingfabrikant, Lands End, voor de rechter. Zij meldden diverse gezondheidsproblemen sinds zij de kleding moesten dragen, waaronder benauwdheid, huiduitslag en blaren, wazig zicht, bloedneuzen, migraine en vermoeidheid.

Delta Airlines en Lands End stellen dat de kleding uitvoerig getest en dus veilig is. Uit een tegenonderzoek van de aanklagers blijkt echter dat de uniformen een grotere hoeveelheid aan chemicaliën en zware metalen bevatten dan wettelijk is toegestaan. In de kledingstukken werden onder meer de stoffen chroom, formaldehyde en kwik aangetroffen.

Op de kledingstukken werd onder meer de stoffen chroom, formaldehyde en kwik aangetroffen

De uniformen zijn bedoeld om gedurende een lange werkdag comfortabel en kreukvrij te blijven en hebben een geurwerende werking, maar de middelen om dat effect te bereiken - onder meer chroom, formaldehyde en kwik - zouden volgens de aanklagers allergische reacties oproepen en de gezondheid van de drager schaden.

Bakzeil

Lands End wil geen commentaar geven op de rechtszaak. Delta Airlines haalde afgelopen woensdag al bakzeil in een mail aan het personeel, meldt CNN. Omdat het probleem niet voor alle werknemers op te lossen is, wordt er een nieuw plan voor de uniformen bedacht, verklaart het bedrijf.

Deze operatie gaat Delta Airlines naar eigen zeggen miljoenen dollars kosten. De luchtvaartmaatschappij hoopt de nieuwe uniformen in 2021 te kunnen presenteren. Werknemers die gezondheidsproblemen ondervinden van hun uniform, hebben al toestemming om hun werk in andere, vergelijkbare kleding uit te voeren.

Grondpersoneel

Lands End fabriceerde ook de bedrijfskleding voor werknemers achter de schermen - monteurs en grondpersoneel - maar zij lijken geen klachten te ervaren. De uniformen van de piloten worden door een andere kledingfabrikant verzorgd.

Delta is overigens niet de eerste Amerikaanse luchtvaartmaatschappij met uniformproblemen. Na klachten van personeel stapten eerder ook American Airlines en Alaska Airlines over op nieuwe bedrijfskleding.