'De Draak' vast in Plopsaland: 38 inzittenden geëvacueerd

Jelle Houwen

04 april 2018

18u34 2 Reizen In Plopsaland De Panne hebben inzittenden van de populaire achtbaan 'De Draak' deze middag enkele hachelijke momenten beleefd. De trein viel immers tijdens een rit rond de middag stil. Omdat het probleem niet onmiddellijk kon verholpen worden werden alle inzittenden, er kunnen maximaal 38 personen in de trein, geëvacueerd. Paniek was er nooit.

De trein bleef stilstaan in een bocht op een hoogte van een zestal meter. De inzittenden werden na 20 minuten geëvacueerd. Zij kregen ter compensatie een Sorrypas aangeboden. “Wij zijn zeer te spreken over de hulp van Plopsaland”, getuigt een inzittende, die met haar 4-jarig dochtertje vastzat. “De EHBO-post was ook zeer snel ter plaatse en hebben alle mensen meermaals hulp aangeboden.”

Het probleem lag bij een zeer korte stroomuitval waardoor de attractie stilviel toen het treintje al het station uit was. Herstarten was dan niet mogelijk, laat Plopsaland weten. “De sensoren op de attracties zijn uiterst gevoelig afgesteld”, zegt Plopsawoordvoerder Jolien De Tender. “En dat is maar goed ook: het is voor ieders veiligheid. Zelfs het minste probleempje op de baan kan aanleiding zijn voor het stilvallen van de attractie.”