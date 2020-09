‘Catastrofale’ september voor Brussels Airlines RL

05 september 2020

Bron: Belga 0 Reizen Na een redelijk goede zomer moet Brussels Airlines zijn capaciteit opnieuw terugschroeven door het groeiend aantal rode coronazones. Dat zegt Dieter Vranckx, CEO van Brussels Airlines, zaterdag in L'Echo en De Tijd.

"Juli was goed in vergelijking met de capaciteit die we hadden vrijgemaakt, met een bezettingsgraad van ongeveer 60 procent", zegt Vranckx. "De maand augustus was wat moeilijker door de veranderingen van de kleurencodes. Maar september is behoorlijk catastrofaal. Dat is normaal: passagiers maken zich zorgen over de aanpassingen van de codes enkele dagen voor ze vertrekken of zelfs als ze op hun bestemming zijn, zoals onlangs in Spanje en Frankrijk."

Door de tegenvallende verkoop moest Brussels Airlines terugkomen op zijn ambities. "Zes weken geleden hadden we voorzien om onze capaciteit in oktober en november op te krikken naar 35 à 40 procent en later naar 40 à 45 procent. (...) Maar vandaag moeten we onze capaciteit opnieuw verlagen omdat we onze vliegtuigen niet kunnen vullen. Momenteel zitten we aan een capaciteit van 23 procent."

Door de terugval overweegt Brussels Airlines ook andere maatregelen. "Als het niveau van september voortduurt, moeten we meer gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid.”

