"Bosbranden in Algarve zullen nog dagen woeden" SVM

08 augustus 2018

16u36

Bron: Belga 1 Reizen "Men mag geen valse hoop koesteren. Het zal nog vele dagen harde arbeid kosten om de zware bosbranden in de Algarve, onder controle te krijgen." Dat verklaarde de Portugese premier António Costa vandaag.

Het vuur heeft in het bergachtige gebied rond de stad Monchique al meer dan 21.300 hectare bos verwoest. Die oppervlakte komt ongeveer overeen met 29.000 voetbalvelden. Het aantal slachtoffers ligt op 32.

Ongeveer 1.300 brandweerlieden, het leger en andere hulporganisaties vochten vandaag tegen de vlammen. Er werden ook al 385 voertuigen en 13 brandbestrijdingsvliegtuigen ingezet. De situatie is stabieler dan op de vorige dagen, maar twee vuurhaarden baren nog grote zorgen. De oorzaak van het vuur is voorlopig onbekend, brandstichting is niet uitgesloten. Het gerecht en de politie voeren een onderzoek.

Ondanks koelere temperaturen rond de 25 graden maakten de felle rukwinden het bluswerk vandaag moeilijk. De droge dennen- en eucalyptusbossen vormen een goede prooi voor de vlammen. Bewoners van verschillende huizen en toeristen van een hotel moesten geëvacueerd worden. De rookwolken waren te zien vanop de druk bezette toeristenstranden.

Ook in het oosten van Spanje -in de regio rond Llutxent (zowat 50 kilometer ten zuiden van Valencia ;nvdr)- woedt sinds maandag een brand. De vlammen hebben al bijna 2.900 hectare bos en acht tot tien huizen verwoest, meldt het radiostation Cadena Ser. De oorzaak van de brand daar was een blikseminslag in een boom.