“Belgische toeristen wél welkom in Kroatië” Redactie

30 mei 2020

22u27 35 Reizen Belgische toeristen zouden wél weer welkom zijn in Kroatië, volgens de Kroatische nationale dienst voor toerisme in België. Eerder werd bericht dat burgers uit tien landen Kroatië binnen zou mogen - een lijstje waaruit België ontbrak. Nu blijkt dat ook Belgen welkom zijn in het land, mits een reservering bij een hotel of vakantiewoning.

“Wij wachten nog op positief reisadvies en groen licht van de Belgische regering, maar zodra dat er is, zijn ook Belgische reizigers welkom in Kroatië”, zegt Ivan Novak, directeur van de Kroatische nationale dienst voor toerisme in België. “Wel moeten ze kunnen aantonen dat ze bijvoorbeeld een reservering hebben bij een hotel of vakantiewoning. Terwijl reizigers uit de 10 landen met eenzelfde epidimiologische situatie als Kroatië (Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Duitsland, Hongarije, Polen, Oostenrijk, Estland, Litouwen en Letland) dat extra bewijs niet hoeven voor te leggen en kunnen reizen zoals voor COVID-19.”

Verder worden reizigers verzocht om zich vooraf in te schrijven via Entercroatia.mup.hr om een lange wachttijd aan de grens te voorkomen en adviseert de Kroatische overheid om de opgelegde sanitaire en social distancingmaatregelen na te leven.

Lees ook: Deze landen zijn nagenoeg coronavrij en weer klaar voor het toerisme: zo hebben ze dat gerealiseerd (+)