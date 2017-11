"Als je in Australië bent, doe dan zoals de Australiërs": Arne proeft de lokale cultuur van Kakadu National Park Arne Down Under: Vlog 23 editors

19u00 0 rv Arne Down Under, Vlog 23: Arne proeft de lokale cultuur, richt een nieuwe band op en ontdekt Kakadu National Park. Reizen Arne ontdekt het noorden van Australië. Hij start een “band” in Darwin, begeeft zich tussen de alligators in Kakadu National Park en ontmoet de lokale Johnny Cash.

Vier maanden lang trekt Arne Vanhaecke in Australië rond met zijn gitaar in de hoop er snel aan de bak te komen met zijn muziek. Iedere dinsdag en vrijdag om 19.00 uur lanceert hij de vlog ‘Arne Down Under’ op HLN.

