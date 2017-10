"Als ik jou hoor zingen wil ik naakt avocado's eten op het strand" Arne ontmoet zijn collega-buskers in Byron Bay Redactie

19u00 0 Arne Vanhaecke Arne komt terecht in Byron Bay, waar hij enkele collega's ontmoet en leert surfen. Reizen Arne is aangekomen in het bekende Byron Bay. Hij krijgt er wat tips van zijn collega-buskers "free spirit" Ole Falco en Kyle Lionheart. Wie in Australië is, moet natuurlijk ook gaan surfen. Coach Blake leert Arne de kneepjes van het vak. Lukt het hem om recht te staan op een surfplank, of kan Arne het beter bij zijn muziek houden?

Vier maanden lang trekt Arne Vanhaecke in Australië rond met zijn gitaar in de hoop er snel aan de bak te komen met zijn muziek. Iedere dinsdag en vrijdag om 19.00 uur lanceert hij de vlog 'Arne Down Under' op HLN.

