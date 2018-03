Zwijndrechtbus uit de startblokken 02 maart 2018

De gemeente Zwijndrecht heeft sinds gisteren een eigen gratis busdienst. De 'Zwijndrechtbus' volgt een vast parcours langs Zwijndrecht en deelgemeente Burcht met een frequentie van een half uur en dat elke dag van 6.45 tot 19.45 uur. De Zwijndrechtbus is er gekomen omdat De Lijn niet wil ingaan op de vraag van de gemeente om de frequentie van bus 87 op te trekken. Het gaat om een proefproject voor een half jaar. Gisteren waren er al meteen verschillende gebruikers. "Een heel goed initiatief", vindt August Pauwels (77) uit Burcht. "Ik rij nog vaak met de fiets maar bij slecht weer moet ik te voet gaan. Ik pendel elke week toch wel een keer of zes tussen Burcht en Zwijndrecht. Ik moet wel aangezien men alle dienstverlening zoals de post en bank afbouwt en we hiervoor naar Zwijndrecht moeten. Hopelijk maken er voldoende mensen gebruik van deze bus zodat het initiatief na een half jaar wordt voortgezet." (PKM)