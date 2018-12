ZWAT loopt voor goede doel in ‘De Warmste Week’ Kristof Pieters

06 december 2018

10u16 0 Zwijndrecht De KerstCorrida van ZWAT (Zwijndrecht Atletiek Team) is reeds een jarenlange traditie. In de loop der jaren wijzigde de locatie wel enkele keren, maar aan de succesformule werd niet teveel gesleuteld. Voor dit jaar gooien de organisatoren het roer wel grondig om: een nieuwe start- en aankomstlocatie, een gewijzigd parcours en een organisatie voor het goede doel. Noteer alvast zondag 16 december.

Dat goede doel kadert in de ‘De Warmste Week’ van de actie ‘Music for Life’ van Studio Brussel. ZWAT loopt samen met veel sportievelingen ten voordele van I.M.S.O. Melsbroek (International Multiple Sclerosis Organisation). Dit is een vzw die zich inzet voor de personen met MS van het Nationaal MS Centrum Melsbroek. De vereniging organiseert regelmatig uitstappen maar zorgt ook voor financiële tussenkomsten voor medicatie en bij de aankoop van hulpmiddelen zoals een rolstoel, douchestoel tot verbouwingen aan de woning. Daarvoor worden er regelmatig activiteiten georganiseerd.

Met start en aankomst aan sportpark De Wallen, Heirbaan 78 in Burcht wordt op zondag 16 december de KerstCorrida van ZWAT georganiseerd. De nieuwe omloop trekt een lintje langs het centrum en de Kaai van Burcht om langs de Schelde terug te keren naar het middelpunt van de activiteiten. Om 14 uur is er de MLSO-kidsrun (600 meter), waarbij elke deelnemer een medaille en attentie ontvangt. Deelnemen kost 2 euro. Om 14.15 uur is er de Memorial Herwin Puls over 5 of 10 km, waarbij elke deelnemer een lekkere attentie ontvangt. Deelnemen kost 5 euro. Met de opbrengst hoopt ZWAT een uitstap te financieren voor het door hen gekozen goede doel.

