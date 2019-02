Zwaar ongeval in staart file op E17 Kristof Pieters

01 februari 2019

19u19 0 Zwijndrecht Bij een zwaar ongeval op de E17 is vrijdag als bij wonder slechts 1 gewonde gevallen. Net voorbij de oprit in Burcht richting Antwerpen reed een vrachtwagen achteraan in op een personenwagen Dacia Dokker.

De auto werd door de zware aanrijding tegen zijn voorligger — een Volkswagen Golf — gekatapulteerd. Vervolgens belandde de Dacia in de berm naast de weg. Daarbij tuimelde de wagen net niet meters dieper de gracht in. Als bij wonder kon de bestuurster, een vrouw uit het Brusselse, op eigen kracht uit haar voertuig stappen. Ze raakte lichtgewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. In de Volkswagen zat een koppel en hun dochter uit de regio van Wetteren. Zij kwamen er met de schrik vanaf en raakten niet gewond. Hun wagen liep wel zware schade op. Ook de Nederlandse vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Hij was wel aangedaan door het ongeval. “Ik reed op de tweede rijstrook en vertraagde want er begon zich file te vormen. Plots voegde een personenwagen die op de derde rijstrook reed bruusk voor mijn vrachtwagen in waarna hij de remmen dicht moest gooien voor de file. Ik kon die wagen maar net ontwijken, maar dus niet meer de auto op de rechterrijstrook”, zucht hij. De auto die bruusk invoegde en daarbij een overtreding beging door een volle witte lijn te overschrijden, reed verder en verdween in de verkeersstroom. Het ongeval veroorzaakte heel wat verkeershinder. Twee van de vier rijstroken waren gedurende een uur afgesloten voor het verkeer.