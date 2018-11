Zoon maakt moeder 730.000 euro lichter... maar hoeft niets terug te betalen Antwerpse strafrechter kent slachtoffer geen schadevergoeding toe wegens oplichting BJS

23 november 2018

18u02 0

Een man uit Zwijndrecht, die zijn eigen moeder op schandalige wijze 730.000 euro lichter maakte, moet de schade niet terugbetalen. De reden? Strikt juridisch kan een strafrechter een kind niet veroordelen voor de oplichting van zijn of haar eigen ouders. “Dan bewandelen we andere juridische wegen.”

De feiten zijn ronduit hallucinant. Een neef van het slachtoffer had op 22 mei 2018 ontdekt dat de moeder van beklaagde Yves P. in een leegstaande woning verbleef aan de Koning Albertstraat in Zwijndrecht. Het slachtoffer woonde daar al 106 dagen in erbarmelijke omstandigheden. Er was geen warm water, er stonden geen meubels en ze sliep op het kussen van een tuinstoel. De beklaagde kwam haar één keer per maand opzoeken en gaf haar dan 50 euro voor boodschappen. Ze mocht enkel naar buiten om eten te kopen. De vrouw was compleet geïsoleerd en tekende bloemen om niet gek te worden. Toen ze haar vonden, woog ze nog maar 39 kilo.

De beklaagde had haar verteld dat ze gezocht werd door Interpol en dat haar ex-man haar dood wilde. Het bleek niet het enige verhaal dat Yves P. verzonnen had. Hij had het slachtoffer ook jarenlang wijsgemaakt dat hij rechten studeerde en geregeld naar het buitenland moest voor opleidingen en cursussen. Hij toonde de vrouw brieven van professoren die hem een ‘briljant student’ noemden. De trotse moeder betaalde hem iedere maand 2.000 euro, maar een diploma kreeg ze nooit te zien.

De vrouw had 732.075 euro schadevergoeding geëist wegens oplichting, maar de correctionele rechtbank verklaarde wat die feiten betreft de strafvordering onontvankelijk en kon het gevraagde bedrag niet toekennen. De reden? Bij bepaalde misdrijven (zoals oplichting bijvoorbeeld) voorziet de strafwet een ‘verschoningsgrond’ ten aanzien van familieleden. Met andere woorden: strikt juridisch gezien kan een zoon zijn moeder niet oplichten.

“Een streep door de rekening”, geeft advocate Ann Lardenoit, die het slachtoffer bijstaat, toe. “Gelukkig zijn er andere manieren om het bedrag alsnog te proberen recupereren. Als er hoger beroep komt, kunnen we misschien wél aantonen dat onze cliënte zich op het moment van de feiten in een kwetsbare positie bevond. Dan vervalt de ‘verschoningsgrond’. Of we starten een zaak voor de burgerlijke rechtbank, waar we kunnen aantonen dat de beklaagde fouten heeft gemaakt die tot grote schade hebben geleden.”

De vrouw kreeg wél een morele schadevergoeding van 10.000 euro toegekend, omdat haar zoon haar onmenselijk behandeld had. Yves P. kreeg voor de feiten vier jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel. Hij moet zich aan een contactverbod met zijn moeder houden en zich psychotherapeutisch laten begeleiden.

Volgens advocate Lardenoit stelt het slachtoffer het intussen ‘relatief goed’. “Ze is heel erg moedig en doet haar best om terug overeind te krabbelen. Maar dat is niet gemakkelijk. Daarom bezoekt ze regelmatig de dokter en volgt ze psychologische begeleiding. Haar zoon wil ze liever niet meer zien. Voor haar is Yves P. haar zoon niet meer.”

Yves P. werd vorige maand al veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur omdat hij ook zijn verloofde jarenlang de hemel op aarde had beloofd, terwijl hij in werkelijkheid diepe schulden had gemaakt. Hun huwelijk werd afgelast.