Zoektocht naar de grootste inwoner 16 februari 2018

Het thema van de Erfgoeddag 2018 is kiezen. Voor de gemeente Zwijndrecht de perfecte gelegenheid om op zoek te gaan naar de grootste, beste, belangrijkste inwoner van Zwijndrecht. Via de facebookpagina www.facebook.com/degrootstetwintigzeventig kan men op zijn of haar favoriet kiezen of zelf een kandidaat toevoegen. De hele maand februari kan je jouw stem uitbrengen op 1 van de genomineerden of zelf je kandidaat naar voren schuiven. Politieke zwaargewichten als Leo Tindemans of Albert Minnebo tot echte dorps- en volkshelden als Rieke de Bokser (echte naam Felix Everaert) en vroedvrouw Paulina Seresia, jeugboekenschrijfster Maria Verbraeken, schilder Alfred Ost, meester Paul D'Haese, of Maria 'Madameke' Brys van 't OCMW: het zijn maar enkele van de kandidaten die iets betekend hebben voor de gemeente. De eerste stemronde eindigt al op 28 februari en enkel de 10 populairste kandidaten gaan naar de tweede kiesronde . (PKM)