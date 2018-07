Zingdrecht! trapt Zomerpodium af 04 juli 2018

Ook deze zomer zal er een podium rondreizen langs alle wijken in Zwijndrecht. Op donderdag 5 juli wordt de aftrap gegeven in het Vredespark. De optredens van het Zomerpodium gaan van start met Zingdrecht. In een grote medley passeren alle Vlaamse klassiekers van Will Tura tot Clouseau, van Paul Severs tot Tom Waes, af en toe komt K3 om de hoek kijken en op algemeen verzoek ook Frans Bauer en André Hazes.





Dorstige kelen worden gelaafd. Afspraak van 20 tot 21.30 uur. De toegang is gratis. (PKM)