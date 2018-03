Zevende editie Zwijndrechtse taalstrijd 06 maart 2018

In deze taalquiz nemen voor de zevende keer ploegen uit Belgisch en Zwijndrechts Nederland het tegen elkaar op. Afspraak in OC 't Waaigat morgen om 19.30 uur. De quizploegjes zijn al gevormd, maar ook het publiek kan meedoen. Vijftien Belgen nemen het op tegen vijftien Nederlanders, er is een Belgische-Nederlandse jury en een spitse presentator. De toegang is gratis en er is een gratis drankje tijdens de pauze. (PKM)