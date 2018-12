Zes chauffeurs te diep in het glas gekeken Kristof Pieters

16 december 2018

De politie van Zwijndrecht trotseerde in de nacht van zaterdag op zondag de regen, ijzige wind en zelfs lichte sneeuw om de verkeersveiligheid te verhogen met een Wodca-actie. Van de in totaal 311 gecontroleerde voertuigen hadden zes bestuurders te diep in het glas gekeken. Twee kregen een rijverbod van 3 uren en vier bestuurders kregen een rijverbod van 6 uren.