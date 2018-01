Woning brandt voor tweede maal uit in maand 02u48 0

Het jaar was al slecht geëindigd voor Alain Van Hassel en ook in 2018 is het geluk nog niet gekeerd. Zijn woning in de Prins Boudewijnstraat in Burcht werd gisteren namelijk voor de tweede keer getroffen door brand in exact één maand tijd. Een firma die bezig was met de opkuis van de vorige brand, raakte per ongeluk een voedingskabel van de elektriciteit waardoor er een steekvlam ontstond.





De hulpdiensten werden gisterenochtend opgeroepen voor een uitslaande brand in de Prins Boudewijnstraat in Burcht. Exact één maand eerder, op 2 december, stond de brandweer aan hetzelfde adres. Toen stond de woning in lichterlaaie door een defect aan een kachel. Bewoner Alain Van Hassel, dochter Mia en vriendin Saskia konden tijdig vluchten maar het huis werd bijna volledig in de as gelegd. Gisteren kreeg de man opnieuw telefoon. "Het is bijna niet te geloven maar het noodlot heeft opnieuw toegeslagen", klinkt het aangeslagen bij Alain en zijn tweelingbroer Andy. "De verzekering had eindelijk het licht op groen gezet voor de start van de opkuis en de heropbouw. Een firma was aan de slag gegaan om de woning te strippen. Blijkbaar was echter de elektriciteit nog niet afgekoppeld. Bij de werken hebben ze per ongeluk een voedingskabel geraakt en is een steekvlam ontstaan. Door de steekvlam zijn de houten balken van het plafond in brand gevlogen." De schade is door de tweede brand nog wat groter geworden. Na de bluswerkzaamheden moest de brandweer de achterbouw stutten omdat die instabiel geworden is. Alain Van Hassel nam intussen tijdelijk zijn intrek in een flat in Antwerpen. Hun bezittingen waren ze al kwijt na de eerste brand. (PKM)