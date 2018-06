Wolfsbergpark geopend 09 juni 2018

In Burcht is sinds kort het nieuwe Wolfsbergpark open, een verwijzing naar de vroegere naam van deze plek.





Het gebied waar het park ligt, droeg in het verleden al de naam Wolfsbergh. Geschiedkundige bronnen vermelden in 1659 al een hoeve De Wolfsbergh. De voorbije jaren kon de gemeente de hand leggen op een aantal groene percelen tussen de Dorpstraat, de Kloosterstraat, de Dr. Robert Clarastraat en het Kaaiplein. Het park omvat voornamelijk de pastorijtuin en de tuin van Villa Hortensia en is 11.000 vierkante meter groot. Het ontwerp voor het park werd gemaakt door mensen van de eigen groendienst. (PKM)