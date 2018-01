Werken spoorweg- overgang Statiestraat 02u40 0

Nog tot 26 januari zijn er werken gepland aan de openbare weg van de Statiestraat, tussen de Alice Nahonlaan en de spooroverwegovergang. Het verkeer kan enkel door richting Zwijndrecht. Richting Burcht is er een omleiding via de Fortlaan en de Heidestraat. De straat is wel nog toegankelijk voor fietsers en voetgangers. (PKM)