Werken in Alfred Oststraat 18 augustus 2018

Het kruispunt van de Verbrandendijk (N70) met de Alfred Oststraat en de Burchtsestraat is nog tot en met 31 augustus gedeeltelijk afgesloten.





Je kan enkel vanuit de Alfred Oststraat en Burchtsestraat richting N70 rijden. Wie de omgekeerde beweging wil maken, rijdt best om via de Constant van Goeystraat. Er vinden aan het kruispunt sleufwerken plaats in het voetpad. Handelaars blijven vlot bereikbaar. (PKM)