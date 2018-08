Werken gestart aan nieuwe park & ride 22 augustus 2018

02u47 0 Zwijndrecht Het aannemersconsortium Rinkoniên is gestart met de werken voor de bouw van een nieuwe park&ride op de grens van Zwijndrecht en Linkeroever, in het kader van de Oosterweelverbinding. De parkeertoren zal liefst 1.500 plaatsen tellen.

Rinkoniên is nu gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Op de R1, ten zuiden van de Blancefloerlaan, zal het bedrijf een tijdelijke op- en afrit aanleggen voor werfverkeer. Vanaf 7 september zal die weg in gebruik worden genomen. Om het werfverkeer toe te laten vlot in te voegen van op de bouwplaats op de E17, zal bijkomend één rijstrook worden ingenomen vanaf de oprit ten zuiden van de Blancefloerlaan. Voor het gewone verkeer blijft één rijstrook beschikbaar. Om de doorstroming vlot te laten verlopen, wordt de maximumsnelheid op dit stuk ring beperkt tot 70 kilometer per uur.





In het najaar van 2021 zal het nieuwe P&R-gebouw in gebruik worden genomen. Het parkeergebouw telt zes verdiepingen met plaats voor 1.500 wagens, waarvan 150 plaatsen met een e-oplaadpunt (met een potentiële uitbreiding tot 750 e-oplaadpunten), 15 plaatsen voor deelauto's, 150 voor fietsen en 30 voor deelfietsen. Om sluipverkeer te vermijden, is er geen verbinding naar de park&ride voor verkeer komende vanuit Zwijndrecht via de N70 en de Verbrandendijk. Het parkeergebouw zal uitsluitend bereikbaar zijn via een nieuwe aan te leggen parallelweg naast de R1 en E17. (PKM)