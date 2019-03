Werken aan Oosterweel nu echt begonnen Kristof Pieters

01 maart 2019

18u14 0 Zwijndrecht Sinds afgelopen nacht zijn de Oosterweelwerken echt begonnen, en dat is vooral merkbaar langs de E17 tussen Kruibeke en Zwijndrecht. Daar werden schermen langs de pechstrook aangebracht.

De voorbereidende werken voor de Oosterweelverbinding zijn al een tijdje aan de gang maar sinds vrijdag is de werf ook zichtbaar op de E17 zelf. Ter hoogte van de oprit Kruibeke richting Antwerpen en ter hoogte van de oprit Zwijndrecht richting Gent heeft een aannemer de voorbije nacht schermen en signalisatie aangebracht. Plaatselijk is de pechstrook ingenomen als werfzone. Dat is nodig omdat een aannemer de komende weken funderingen in de berm zal uitgaven voor de geplande geluidsschermen naast de snelweg. De schermen zorgen er enerzijds voor dat de arbeiders veilig kunnen werken maar ook dat de aandacht van de voorbijrijdende chauffeurs niet te veel wordt afgeleid. Voorlopig blijft de hinder voor het verkeer miniem.