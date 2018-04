Werken aan nieuwe tramhalte uitgesteld 24 april 2018

02u36 0

De aanleg van een nieuwe tramhalte in het centrum van Zwijndrecht is met twee weken uitgesteld. De werken beginnen op maandag 7 mei in plaats van maandag 23 april. De Lijn wil grotere tramstellen inzetten op Lijn 3. Hiervoor wordt een volledige nieuwe tramhalte gebouwd achter de kerk in Zwijndrecht centrum. Die komt tussen de kerk en parking 1. De halte zal de naam Zwijndrecht Kerk krijgen. Ze zal de huidige haltes Dorp en Vredespark vervangen. De werken zullen in twee delen gebeuren. In eerste instantie zal de aannemer de nieuwe halte bouwen. Die werken beginnen op maandag 7 mei en zullen zo'n twee maanden duren. Als het weer meezit, is die dus klaar begin juli voor het bouwverlof. Na het bouwverlof zullen de haltes Dorp en Vredespark worden afgebroken. Hiervoor is één maand nodig.(PKM)