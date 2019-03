Wedstrijd Sporting Burcht afgelast nadat dak van kleedkamers waait Kristof Pieters

10 maart 2019

19u46 0 Zwijndrecht De voetbalwedstrijd Sporting Burcht tegen Tisselt moest zondag noodgedwongen last-minute afgelast worden. Een enorme windstoot blies om iets voor 14 uur in een ruk het volledige dak van het sanitaire blok van de voetbalclub aan de Heirbaan weg.

De dakbedekking van de kantine belandde op het dak van een naastgelegen gebouw. Op het moment dat het incident gebeurde, waren spelers van beide ploegen zich net aan het omkleden. Vermoedelijk was er een zware windstoot die het dak kon optillen op een moment dat net de toegangsdeuren tot de kleedkamers werden geopend. Een speler van Tisselt liep wat lichte verwondingen. De voorzitter van Sporting Burcht reageerde aangeslagen. “Maar ik vooral opgelucht dat er niemand zwaargewond is geraakt. De schade is aanzienlijk want in het gebouw staat ook de verwarmingsinstallatie. Het volledige sanitaire blok was pas vier jaar geleden volledig gerenoveerd.” Gelukkig kunnen de volgende voetbalmatchen gewoon doorgaan. De spelers kunnen namelijk beschikken over de douches en kleedkamers van de gemeentelijke sportinfrastructuur van sportpark ‘De Wallen’.