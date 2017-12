Website in nieuw kleedje 02u29 1

De gemeente Zwijndrecht heeft een volledig vernieuwde website. Hij ziet er niet enkel anders uit, ook onder de motorkap is hij helemaal opnieuw opgebouwd. De vroegere websites van de gemeente, het OCMW en het Sociaal Huis zijn helemaal samengevoegd. Voortaan vind je alle informatie op één website. De gemeente en het OCMW werken vandaag al heel intensief samen en dat zie je nu ook op de website.





Er is ook afscheid genomen van ingewikkelde menu's. Het zoekveld staat nu centraal. Bezoekers moeten gewoon invullen wat ze zoeken. Het e-loket is uitgebreid met een heel aantal nieuwe producten. Met de elektronische identiteitskaart, een token of een app op de smartphone kan men ook een 'Mijn Zwijndrecht'-profiel aanmaken. Telkens je een formulier uit het e- loket gebruikt, worden die gegevens dan automatisch ingevuld.





Uit onderzoek bleek dat één op drie bezoekers van de oude website een smartphone gebruikte en één op tien een tablet. Daarom is de nieuwe website zo gemaakt dat hij zich helemaal aanpast aan het apparaat en steeds optimaal leesbaar is. Meer info: www.zwijndrecht.be.