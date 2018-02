Waterbus test halte aan Kaaiplein 01 februari 2018

De kans is groot dat de Waterbus volgend jaar een nieuwe halte krijgt in Burcht. De gemeente is bereid 600.000 euro op te hoesten voor de aanleg van een nieuwe steiger en dat klinkt als muziek in de oren bij rederij Aqualiner die intussen al enkele testvaarten hield.





Een stop in Burcht zou het vaarschema niet in de war brengen. Deze week zit de gemeente opnieuw samen met de rederij en het Havenbedrijf.





De Waterbus lokte de voorbije maanden gemiddeld 14.000 passagiers. Gemeenten zoals Temse zijn ook vragende partij voor een halte. Zwijndrecht heeft voorlopig de beste kaarten in handen.





De totale vaartijd van een enkel traject Hemiksem-Antwerpen bedraagt nu ongeveer 30 minuten. Vanuit Burcht is dat 10 minuten. Om het halfuur is er een afvaart. Dit jaar zullen er Waterbussen bijkomen vanaf het Steenplein naar de haven in het noorden, met onder meer stopplaatsen aan Katoen Natie en het Fort Liefkenshoek. Baggerbedrijf Deme is ook vragende partij voor een steiger.





De halte aan het Kaaiplein in Burcht zou normaal gezien tegen 2019 klaar moeten zijn. (PKM)