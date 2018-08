Vrachtwagens botsen in Kennedytunnel 17 augustus 2018

Een ongeval met twee vrachtwagens in de Kennedytunnel richting Nederland heeft voor zware verkeershinder op zowat alle belangrijke wegen in het Waasland gezorgd. Omstreeks 11 uur botste een Poolse vrachtwagen op zijn voorligger. Beide bestuurders bleven ongedeerd, maar de Poolse truck raakte beschadigd en moest getakeld worden. Ook kwam een kleine hoeveelheid van de lading plastic korrels op het wegdek terecht. Twee van de drie rijstroken waren ruim een uur afgesloten wat er voor zorgde dat de files op de E17 en de E34 razendsnel aangroeiden. Een uur later stond het verkeer op de E17 stil vanaf Sint-Niklaas, op de E34 vanaf Vrasene. (PKM)