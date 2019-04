Vrachtwagenbestuurster gewond bij lichte aanrijding op rotonde Kristof Pieters

08 april 2019

14u53 0 Zwijndrecht Bij een ongeval op de rotonde van de Keetberglaan en de Nieuwe Weg in Zwijndrecht is een vrachtwagenbestuurster maandagmiddag gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde om iets voor de middag. De vrouw kwam op de rotonde met haar vrachtwagen in aanrijding met een ander voertuig. Beide voertuigen liepen amper schade op, maar door het bruuske remmanoeuvre liep de bestuurster een rug- of nekletsel op. De opgeroepen ziekenwagen moest zelfs hulp inroepen van de brandweer om de bestuurster op een zo comfortabel mogelijke manier uit haar stuurcabine te ontzetten. Door het ongeval was er tijdelijk verkeershinder op de drukke Keetberglaan.